Les Médiévales au Bord de l’Eau 2026 Amiens
samedi 5 septembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Les Médiévales au Bord de l’Eau 2026
Place Parmentier Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
LES MÉDIÉVALES AU BORD DE L’EAU
5 et 6 septembre, Quartier Saint-Leu & Parc Saint-Pierre
Fête populaire qui saura séduire par ses nombreuses animations défilé de chevaux, des joutes aquatiques, animations pour les enfants, des cracheurs de feu, spectacles de rue, un marché médiéval représentant des métiers d’autrefois et avec des produits régionaux.
LES MÉDIÉVALES AU BORD DE L’EAU
5 et 6 septembre, Quartier Saint-Leu & Parc Saint-Pierre
Fête populaire qui saura séduire par ses nombreuses animations défilé de chevaux, des joutes aquatiques, animations pour les enfants, des cracheurs de feu, spectacles de rue, un marché médiéval représentant des métiers d’autrefois et avec des produits régionaux. .
Place Parmentier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 28 58 42 66 jeanpaul.jumel2@gmail.fr
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English :
MEDIEVAL FESTIVAL BY THE WATER
September 5 and 6, Saint-Leu District & Saint-Pierre Park
A lively festival sure to delight visitors with its many attractions: a horse parade, water jousting, children’s activities, fire breathers, street performances, and a medieval market showcasing traditional crafts and regional products.
L’événement Les Médiévales au Bord de l’Eau 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS
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