Site gallo-romain, Chênehutte, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Site gallo-romain Dimanche 20 septembre, 10h30 Chênehutte Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite guidée par Gilbert Boisbouvier à la découverte du patrimoine antique de la commune et dédicace de son livre « Au temps des Gallo-Romains ».

Dimanche : départ à 10h30 au parking du cimetière.

Chênehutte Chênehutte, 49350 Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite guidée par Gilbert Boisbouvier à la découverte du patrimoine antique de la commune et dédicace de son livre « Au temps des Gallo-Romains ».