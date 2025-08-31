Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Site Gallo Romain

Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée par Gilbert Boisbouvier à la découverte du patrimoine antique de la commune et dédicace de son livre Au temps des Gallo-Romains .

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Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Guided tour led by Gilbert Boisbouvier to explore the town’s ancient heritage, followed by a book signing for his book *Au temps des Gallo-Romains*.

L’événement Site Gallo Romain Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME