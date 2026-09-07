Site troglodytique du Coteau Saint-André, Caves et habitats troglodytes du coteau de Saint-André, Villiers-sur-Loir

Informations pratiques

Site troglodytique du Coteau Saint-André Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Caves et habitats troglodytes du coteau de Saint-André Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le site du Coteau Saint-André comprend des caves creusées pour l’extraction du tuffeau (pierre de construction de l’habitat Vendômois), ainsi que des habitats troglodytes.

Caves et habitats troglodytes du coteau de Saint-André 102 Avenue Pierre-Armand-Colin 41100 Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 90 83 Le site du coteau Saint-André comprend des caves creusées pour l’extraction du tuffeau (pierre de construction de l’habitat Vendômois) ainsi que des habitats troglodytes.

Le site du Coteau Saint-André comprend des caves creusées pour l’extraction du tuffeau (pierre de construction de l’habitat Vendômois), ainsi que des habitats troglodytes.