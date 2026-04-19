Villeneuvette

SIXIÈME ÉDITION DU FESTIN DE MOLIÈRE

Route de Bédarieux Villeneuvette Hérault

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Les vignerons du terroir Pézenas invitent à rejouer les fastes de la cité de Pézenas, théâtre de grands vins, en 1653.

Un voyage gustatif et théâtral au cœur du terroir Pézenas.

Les vignerons du terroir Pézenas invitent à rejouer les fastes de la cité de Pézenas, théâtre de grands vins, en 1653, lorsque les États Généraux du Languedoc se réunissaient dans la ville. Molière et sa troupe venaient alors divertir la cour du Prince de Conti, grand seigneur amateur de théâtre, troisième personnage du royaume de France.

La soirée commencera par un apéritif festif sur la terrasse du Château.

Les comédiens de la troupe de L’illustre Théâtre de Pézenas joueront quelques uns des impromptus, tirés des pièces de Molière.

Le dîner gastronomique au lieu dans la salle de réception en intérieur où chaque table de 10 convives sera accompagnée d’une vigneronne ou d’un vigneron costumé, ambassadeur des vins rouges de l’appellation Languedoc Pézenas.

Une occasion rare pour les 250 convives de déguster des crus d’exception, tout en découvrant leur histoire et leur terroir. .

Route de Bédarieux Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 04 51 92 50 reservation@lefestindemoliere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SIXIÈME ÉDITION DU FESTIN DE MOLIÈRE

The winegrowers of the Pézenas terroir invite you to re-enact the splendor of the city of Pézenas, the scene of great wines, in 1653.

L’événement SIXIÈME ÉDITION DU FESTIN DE MOLIÈRE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS