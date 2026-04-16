STAGE D’AQUARELLE Villeneuvette
STAGE D’AQUARELLE Villeneuvette samedi 23 mai 2026.
Villeneuvette
STAGE D’AQUARELLE
Rue de la Calade Villeneuvette Hérault
Tarif : 120 – 120 – 180 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Venez profiter d’un stage d’aquarelle avec Ejoumale.
Ejoumalé, aquarelliste indien, diplômé des Beaux Arts de Pondichéry, parcourt la France au gré des biennales où il régulièrement invité. De passage à Villeneuvette, il animera un stage de 2 à 3 jours durant lequel il partagera sa grande maîtrise de l’aquarelle, entre légèreté de la technique et subtil mélange de l’eau, intensité des couleurs et transparence. Un vrai voyage sensoriel et visuel.
Proposée par Association culturelle de Villeneuvette. .
Rue de la Calade Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 66 23 78 69 margo.souchon@gmail.com
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English : STAGE D’AQUARELLE
Come and enjoy a watercolor workshop with Ejoumale.
L’événement STAGE D’AQUARELLE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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