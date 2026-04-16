Villeneuvette

STAGE D’AQUARELLE

Rue de la Calade Villeneuvette Hérault

Tarif : 120 – 120 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Venez profiter d’un stage d’aquarelle avec Ejoumale.

Ejoumalé, aquarelliste indien, diplômé des Beaux Arts de Pondichéry, parcourt la France au gré des biennales où il régulièrement invité. De passage à Villeneuvette, il animera un stage de 2 à 3 jours durant lequel il partagera sa grande maîtrise de l’aquarelle, entre légèreté de la technique et subtil mélange de l’eau, intensité des couleurs et transparence. Un vrai voyage sensoriel et visuel.

Proposée par Association culturelle de Villeneuvette. .

Rue de la Calade Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 66 23 78 69 margo.souchon@gmail.com

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English : STAGE D’AQUARELLE

Come and enjoy a watercolor workshop with Ejoumale.

L’événement STAGE D’AQUARELLE Villeneuvette a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS