Skylight / Nuit blanche IRCAM Paris

Le Centre Pompidou présente exceptionnellement Skylight (2022), installation de lumière solide réalisée par Anthony McCall en collaboration avec le compositeur et musicien David Grubbs. Prolongeant la recherche sur les propriétés volumétriques du médium lumineux qui caractérise l’ensemble de l’œuvre de McCall, Skylight y intègre une dimension sonore.

Lumière et son partagent des propriétés physiques communes : ils se propagent dans l’espace et le temps, en définissent les contours, en révèlent l’architecture. Le paysage sonore élaboré par David Grubbs en étroite collaboration avec l’artiste – dont la dramaturgie s’inspire de la forme d’un orage – prolonge et amplifie ces qualités spatiales, offrant une expérience simultanément visuelle, acoustique et corporelle.

Programme de la soirée

David Grubbs composition

Anthony McCall Skylight

Coproduction Musée national d’Art moderne/Département culture et création/Ircam-Centre Pompidou.

Lors de la Nuit Blanche, Anthony McCall présente Skylight (2022), une installation de lumière solide réalisée en collaboration avec le compositeur et musicien David Grubbs.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ircam.fr/fr/events/skylight-nuit-blanche +33144781240 billetterie@ircam.fr



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