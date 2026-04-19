Ouverture du festival Du Haut des Cimes de Ménilmontant Librairie la Bicyclette Bleue Paris

Librairie La Bicyclette Bleue, 45 rue Pelleport, 75020 Paris (métro Gambetta – Porte de Bagnolet)

Célébration des 30 ans de la maison d’édition Les carnets du dessert de Lune suivie d’un verre de l’amitié avec Patrick Verschueren, Perrine Le Querrec et Julien Marcland.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00

Librairie la Bicyclette Bleue 45 rue Pelleport 75020 Paris

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