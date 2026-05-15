Stand up | Plateau Mado Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Stand up | Plateau Mado Comedy Club Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris vendredi 5 juin 2026.
Vendredi 5 juin | 19h30 > 20h30
Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène, dans la grande salle de spectacle du centre Mado Robin, dans une ambiance conviviale et bienveillante ! Venez les écouter et leur faire un retour grâce à vos rires et applaudissements !
À partir de 16 ans.
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Des jeunes pousses de l’humour montent sur scène.
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Inscription via Billetweb
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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