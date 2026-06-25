Boom des kids Mairie du 11e arrondissement PARIS
Boom des kids Mairie du 11e arrondissement PARIS samedi 27 juin 2026.
La boom des kids : une fête imaginée par les enfants, pour les enfants !
La commission culture du conseil des enfants du 11e arrondissement vous invite à une soirée festive et conviviale le samedi 27 juin, de 17h30 à 20h30, à la mairie du 11e.
La mairie vous propose des jeux en plein air, des initiations à la danse proposées par les associations du quartier Shake that Swing et la Maison du hip-hop, un apéro dînatoire suivi d’une soirée dansante dans la salle des fêtes… et de nombreuses autres surprises !
Parents et enfants de tout âge sont les bienvenus pour partager ce moment festif et intergénérationnel.
Nous vous invitons à participer au dîner en préparant un dessert à partager. Merci d’indiquer précisément les ingrédients utilisés afin de prévenir tout risque d’allergie.
Au plaisir de vous accueillir pour célébrer ensemble l’ouverture du site des festivités de l’été dans le 11e !
Imaginée par les enfants du 11e arrondissement, la Boom des Kids promet un moment festif, convivial et intergénérationnel pour lancer les festivités de l’été.
Le samedi 27 juin 2026
de 17h30 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T17:30:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
+33155283590
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