Violet Savage + Industria Indipendente Lafayette Anticipations Paris

Chacune à sa manière, ces performances explorent ce qui échappe à la compréhension, puisant dans la matière mouvante et insaisissable du rêve : répétition, échec, fantaisie.

De cette trame onirique surgissent des figures fougueuses, qui rassemblent, transforment et réinventent gestes, sons et images, donnant naissance à des univers aussi troubles qu’effervescents.

Bouncing, Violet Savage

Bouncing explore l’expérience du · de la danseur·se en situation de pratique solitaire. Au centre de la scène, un·e interprète saute à la corde, vêtu·e d’une robe jaune néon. Figure de performance ou de divertissement ? Cherche-t-il·elle à garder le rythme ou à suivre la cadence, à maîtriser la situation ou à s’y perdre, à observer ou à être observé·e ?

Les sons produits par le corps en mouvement sont amplifiés et enregistrés à l’aide de micros de contact disposés au sol. À chaque trébuchement, une tentative passée resurgit dans le présent. La répétition de ce processus ouvre un espace entre présence et mémoire, dans lequel il devient possible de se dissoudre.

Développée à partir d’une première performance créée en collaboration avec Ivory Pijin au Chisenhale Dance Space, à Londres, en août 2025.

En collaboration avec Oscar Alvarez.

Costume : A Letter

QUIXOTE_A ROSE IS NOT A ROSE d’Industria Indipendente et Annamaria Ajmone :

QUIXOTE_A ROSE IS NOT A ROSE est une partition textuelle, sonore et chorégraphique conçue avec et aux côtés d’Annamaria Ajmone, danseuse et chorégraphe avec laquelle le collectif Industria Indipendente collabore depuis 2019.

La figure centrale de la performance est celle d’une chevaleresse ultra-féminine : une Don Quichotte du futur, traversant l’impossible en quête de sens et de vision. Elle ne combat pas – elle imagine, elle transfigure.

« Les roses sont des systèmes de défense déguisés en ornements. Les épines constituent leur premier langage, une grammaire minimale du refus. Elles ne relèvent pas du détail esthétique : elles forment une architecture nerveuse. Chaque épine organise l’espace autour de la tige, instaurant une distance de sécurité entre le corps végétal et ce qui cherche à s’en emparer.

La délicatesse de la fleur n’existe que parce que le reste de la plante délègue à l’épine la tâche de dire non. L’épine ne protège pas seulement la rose du monde ; elle protège aussi le geste de celui ou celle qui la touche, en modifiant la manière dont elle est perçue. Elle impose un rythme ralenti du contact. La blessure qu’elle inflige agit comme une ponctuation sur le corps.

D’un point de vue botanique, l’épine est une déformation ; du point de vue du langage, elle est une déviation de la ligne, un mot qui déborde du cadre et devient arme.

Elle n’est pas un ajout superflu, mais la condition même qui permet à la fleur de survivre assez longtemps pour éclore. Plus largement, la rose montre que l’autoprotection relève autant d’une question de grammaire que de botanique. La rigidité de la tige, l’agencement des épines, la résistance silencieuse de la plante constituent la structure invisible qui soutient le geste éphémère de la floraison.

Regarder seulement la couleur du pétale en ignorant l’épine, c’est ne voir que la moitié de la rose et en méconnaître la nature. On pourrait dire que chaque rose avance une thèse simple : ce qui attire doit aussi pouvoir se défendre.

L’épine est la note en bas de page de toute floraison. Que seule la force demeure, dans les mots comme dans la fureur. » INDUSTRIA INDIPENDENTE

Cette soirée s’articule autour d’un programme double réunissant Bouncing de Violet Savage et QUIXOTE_A ROSE IS NOT A ROSE d’Industria Indipendente avec Annamaria Ajmone.

Le samedi 27 juin 2026

de 18h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T18:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/violet-savage-industria-indipendente



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