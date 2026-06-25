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Slackline – Estives Square Commandant Aubin Nantes

Slackline – Estives Square Commandant Aubin Nantes

Slackline – Estives Square Commandant Aubin Nantes samedi 15 août 2026.

Lieu : Square Commandant Aubin

Adresse : Quai du Marquis d'Aiguillon

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Rendez vous sur place, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-15 10:00 –
Gratuit : oui Rendez vous sur place, sans inscription Jeune Public, En famille, Adulte 

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus

Square Commandant Aubin Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 09 https://nature.metropole.nantes.fr https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/faire-du-sport-librement-dans-la-metropole-nantaise


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