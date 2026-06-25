Slackline – Estives Square Commandant Aubin Nantes
Slackline – Estives Square Commandant Aubin Nantes samedi 15 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-15 10:00 –
Gratuit : oui Rendez vous sur place, sans inscription Jeune Public, En famille, Adulte
Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus
Square Commandant Aubin Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 09 https://nature.metropole.nantes.fr https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/faire-du-sport-librement-dans-la-metropole-nantaise
Afficher la carte du lieu Square Commandant Aubin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Des ateliers de prévention routière pour les seniors, Maison de la tranquillité publique, Nantes 25 juin 2026
- Les Olympiades seniors, Stadium Métropolitain Pierre Quinon, Nantes 25 juin 2026
- Atelier créatif, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes 25 juin 2026
- Forum sports seniors, Stadium Métropolitain Pierre Quinon, Nantes 25 juin 2026
- Goûter-Concert au pôle Asseray, Pôle Daniel Asseray, Nantes 25 juin 2026