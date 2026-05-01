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Slam en Jam Îles Chausey Granville

Slam en Jam Îles Chausey Granville

Slam en Jam Îles Chausey Granville dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Îles Chausey

Adresse : Hôtel Bar Restaurant du Fort et des Iles

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Granville

Slam en Jam

Îles Chausey Hôtel Bar Restaurant du Fort et des Iles Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:30:00
fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Venez découvrir l’alliance d’une scène ouverte de slam poésie à celle d’une jam session, le tout au cœur des Îles Chausey !
Entrée libre.   .

Îles Chausey Hôtel Bar Restaurant du Fort et des Iles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 70 50 06 76  christophemarie.pellerin@orange.fr

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English : Slam en Jam

L’événement Slam en Jam Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer

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