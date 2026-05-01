Slam en Jam Îles Chausey Granville
Slam en Jam Îles Chausey Granville dimanche 17 mai 2026.
Granville
Slam en Jam
Îles Chausey Hôtel Bar Restaurant du Fort et des Iles Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:30:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez découvrir l’alliance d’une scène ouverte de slam poésie à celle d’une jam session, le tout au cœur des Îles Chausey !
Entrée libre. .
Îles Chausey Hôtel Bar Restaurant du Fort et des Iles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 70 50 06 76 christophemarie.pellerin@orange.fr
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English : Slam en Jam
L’événement Slam en Jam Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer
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