Slam en Jam Îles Chausey Granville

Granville

Slam en Jam

Îles Chausey Hôtel Bar Restaurant du Fort et des Iles Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez découvrir l’alliance d’une scène ouverte de slam poésie à celle d’une jam session, le tout au cœur des Îles Chausey !

Entrée libre. .

Îles Chausey Hôtel Bar Restaurant du Fort et des Iles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 70 50 06 76 christophemarie.pellerin@orange.fr

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English : Slam en Jam

L’événement Slam en Jam Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer