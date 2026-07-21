Sleepy Hollow Ciné-concert par le groupe Tago Mago Mont-Saint-Aignan

Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Sleepy Hollow Ciné-concert par le groupe Tago Mago

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 21:20:00

Date(s) :

2026-10-13

Certaines rencontres artistiques semblent évidentes. Celle de Tago Mago avec Sleepy Hollow en fait partie. En s’emparant du chef-d’œuvre gothique de Tim Burton, le duo ne l’illustre pas il le réinvente. À travers un ciné-concert hypnotique, Joris Prigent et Léo Le Roux ouvrent une nouvelle porte sur la légende du Cavalier sans tête, transformant chaque image en terrain d’exploration sonore.

Dès les premières minutes, la fusion opère. Aux paysages noyés de brume et aux visions fantastiques répond une musique à la fois sauvage et délicate, organique et cosmique. Claviers, batterie, synthétiseur et voix composent une matière sonore vibrante qui accompagne le récit tout en s’en affranchissant. Là où la partition de Danny Elfman guidait le film, Tago Mago propose une expérience plus brute, sensorielle et immersive.

Le duo joue avec les contrastes. Les pulsations deviennent battements de cœur, les montées sonores prennent des allures de tempêtes, tandis que les silences ouvrent des espaces de contemplation. Entre rock psychédélique, minimalisme et paysages électroniques, la musique transforme notre regard sur les images et révèle des émotions nouvelles.

Assister à ce ciné-concert, c’est redécouvrir Sleepy Hollow sous un angle inédit. Cinéma et musique dialoguent d’égal à égal dans une expérience immersive qui célèbre autant la puissance du film que la force d’invention de Tago Mago.

Ouverture du festival “Ariel fais-moi peur” du 13 au 18 octobre 2026.

Tout public à partir de 14 ans

Durée 1h20 .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Sleepy Hollow Ciné-concert par le groupe Tago Mago

L’événement Sleepy Hollow Ciné-concert par le groupe Tago Mago Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité