Smile Issoudun

Smile

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:45:00

Date(s) :

2026-04-02

Première pièce de théâtre entièrement en noir et blanc !

Deux nominations aux Molières 2023.

Comment Charlie est devenu Chaplin.

C’est ce que raconte Smile , pièce entièrement en noir et blanc, des décors aux costumes en passant par les maquillages.

Nous sommes en 1910 dans un bar de Londres. Charlie a rendez-vous avec une jeune femme pour lui déclarer sa flamme.

Et ce rendez-vous pourrait bien changer sa vie…

En utilisant des procédés de mise en scène tels que ralentis, accélérés, flashbacks et changements de points de vue, cette pièce va vous plonger dans l’univers du cinéma de Chaplin le temps d’une bulle de tendresse et de poésie. 15 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

English :

The first play to be produced entirely in black and white!

Two nominations at the Molières 2023.

How Charlie became Chaplin.

This is the story of Smile , a play performed entirely in black and white, from the sets to the costumes and make-up.

