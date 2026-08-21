SNCF Connect, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Informations pratiques

SNCF Connect Mardi 6 octobre, 14h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T14:00:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T14:00:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00

Au cours de cet atelier, vous découvrirez comment utiliser l’application SNCF Connect pour planifier vos voyages, consulter les horaires de train, et acheter vos billets en quelques clics. Nous aborderons également les fonctionnalités pratiques telles que la gestion des réservations, les alertes en temps réel et bien plus encore.

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 20 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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