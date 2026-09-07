SNCF Réseau : Visite guidée du centre de supervision, Centre de Supervision, Paris

Informations pratiques

SNCF Réseau : Visite guidée du centre de supervision Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Centre de Supervision Paris

Limitée à 6 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Véritable tour de contrôle du réseau ferroviaire en Île-de-France, le Centre de supervision de SNCF Réseau veille 24h/24 et 7j/7 au bon fonctionnement des installations. Depuis ce lieu stratégique, les équipes assurent la télésurveillance du réseau et coordonnent les interventions en cas d’incident ou de dérangement. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre de supervision ouvre exceptionnellement ses portes pour permettre au public de découvrir les coulisses d’un lieu habituellement inaccessible et de mieux comprendre le rôle essentiel des agents qui contribuent, chaque jour, à la sécurité et à la performance du réseau ferroviaire.

Centre de Supervision 173 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/centre-de-supervision-ile-de-france-sncf »}]

Véritable tour de contrôle du réseau ferroviaire en Île-de-France, le Centre de supervision de SNCF Réseau veille 24h/24 et 7j/7 au bon fonctionnement des installations. Depuis ce lieu stratégique, À…

©Nicolas Ignate