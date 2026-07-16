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SNCF Voyageurs – Le technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Saintes, vous ouvre exceptionnellement ses portes !, Technicentre Industriel de Saintes, Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Technicentre Industriel de Saintes · Saintes

SNCF Voyageurs – Le technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Saintes, vous ouvre exceptionnellement ses portes !, Technicentre Industriel de Saintes, Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Technicentre Industriel de Saintes
Adresse
121 rue de Lormont, 17100 Saintes
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Limité à 15 personnes par créneau.

SNCF Voyageurs – Le technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Saintes, vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Samedi 19 septembre, 08h30 Technicentre Industriel de Saintes Charente-Maritime

Gratuit. Limité à 15 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite exceptionnelle du Technicentre Nouvelle-Aquitaine

Le Technicentre vous ouvre ses portes pour découvrir les coulisses de la maintenance des trains TER.
De la manœuvre des rames au remplacement de pièces imposantes, plongez au cœur des opérations d’entretien des 195 rames TER de Nouvelle-Aquitaine.
Une expérience unique pour mieux comprendre les métiers et les savoir-faire au service du transport ferroviaire régional.
Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF.[]( https://patrimoine.sncf.com .)

Technicentre Industriel de Saintes 121 rue de Lormont, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://patrimoine.sncf.com »}] Le Technicentre Industriel de Saintes a pour activité la maintenance des TER de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le démantèlement d’anciens matériels roulants et la production de pièces destinées à la maintenance.
Visite exceptionnelle du Technicentre Nouvelle-Aquitaine

©Technicentre Nouvelle Aquitaine

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