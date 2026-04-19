Sneakers Lovers McArthurGlen Paris-Giverny Douains
Sneakers Lovers McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 9 mai 2026.
Douains
Sneakers Lovers
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Sneakers Lovers Le rendez-vous 100% Streetwear !
Le Village célèbre la basket les samedi 9 et dimanche 10 mai. Un week-end exceptionnel dédié aux passionnés et aux curieux.
Au programme
– Vente exclusive Modèles rares et éditions limitées.
– Ateliers & Custom Personnalisez vos paires pour un look unique.
– Cleaning Service Redonnez vie à vos sneakers préférées.
– Animations Immersion totale dans la culture urbaine.
Ne manquez pas l’événement streetwear de la saison ! .
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie
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L’événement Sneakers Lovers Douains a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération