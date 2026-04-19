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Sneakers Lovers McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Sneakers Lovers McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 9 mai 2026.

Lieu : McArthurGlen Paris-Giverny

Adresse : Avenue du capitaine Vandière de Vitrac

Ville : 27120 Douains

Département : Eure

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Douains

Sneakers Lovers

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Sneakers Lovers Le rendez-vous 100% Streetwear !
Le Village célèbre la basket les samedi 9 et dimanche 10 mai. Un week-end exceptionnel dédié aux passionnés et aux curieux.

Au programme
– Vente exclusive Modèles rares et éditions limitées.
– Ateliers & Custom Personnalisez vos paires pour un look unique.
– Cleaning Service Redonnez vie à vos sneakers préférées.
– Animations Immersion totale dans la culture urbaine.

Ne manquez pas l’événement streetwear de la saison !   .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie  

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English : Sneakers Lovers

L’événement Sneakers Lovers Douains a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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