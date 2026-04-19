Sneakers Lovers McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Douains

Sneakers Lovers

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Sneakers Lovers Le rendez-vous 100% Streetwear !

Le Village célèbre la basket les samedi 9 et dimanche 10 mai. Un week-end exceptionnel dédié aux passionnés et aux curieux.

Au programme

– Vente exclusive Modèles rares et éditions limitées.

– Ateliers & Custom Personnalisez vos paires pour un look unique.

– Cleaning Service Redonnez vie à vos sneakers préférées.

– Animations Immersion totale dans la culture urbaine.

Ne manquez pas l’événement streetwear de la saison ! .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie

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English : Sneakers Lovers

L’événement Sneakers Lovers Douains a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération