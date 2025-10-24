SO FLOYD ZENITH DE PAU Pau
SO FLOYD ZENITH DE PAU Pau samedi 23 janvier 2027.
SO FLOYD
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Après l’incroyable succès de leurs premiers concerts, le groupe SO FLOYD revient sur scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France.
Musicalement exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son, l’interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du légendaire groupe londonien !
SO FLOYD revisite les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique ! .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
