Soa Ratsifandrihana & Bonnie Banane | Quelle aurore, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Informations pratiques

Soa Ratsifandrihana & Bonnie Banane | Quelle aurore 4 et 5 septembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Plein tarif CHF 30.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), jeune (13-20 ans et étudiant·e), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 20.- / Tarif carte 20ans20francs et enfant de 3 à 12 ans CHF 14.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T20:00:00+02:00

Avec Quelle aurore, la chorégraphe Soa Ratsifandrihana et la chanteuse-performeuse Bonnie Banane forment un duo aussi improbable qu’évident. Sur des tapis de marche, elles embarquent dans une traversée où la danse, la musique et la performance deviennent des armes de réenchantement massif. Face à l’engourdissement des corps, à la saturation des images et à l’usure des émotions, elles dégainent le mouvement, le jeu, l’humour et la métamorphose.

Sur scène, les identités glissent, les rôles se brouillent, les voix se répondent. Entre fantaisie pop, puissance chorégraphique et poésie débridée, Quelle aurore compose un espace où la vulnérabilité devient une force et où l’imaginaire retrouve sa capacité d’action. Sublimée par la complicité rayonnante de deux artistes parmi les plus singulières de leur génération, cette création hybride invite à secouer l’apathie ambiante pour renouer avec ce qui nous traverse, nous émeut et nous fait avancer.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/soa-ratsifandrihana-bonnie-banane-quelle-aurore »}]

Ce duo de choc part en mission pour exorciser avec panache l’anesthésie émotionnelle et le cynisme ambiant qui menacent nos corps et nos esprits.

Li Roda-Gil