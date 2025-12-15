Sœurs Troyes

Sœurs

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Tarif : 15.2 – 15.2 – 15.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Une mère qui meurt… Une de ses filles est là, mais l’autre n’a pas été prévenue à temps. Erreur ? Faux pas ? Négligence ou acte manqué ? Fatalement arrive le temps de la confrontation. Ici, tout repose sur la puissance de l’échange. Évoquant leur père, brillant archéologue qui n’a d’yeux que pour l’ainée, leur mère, génie littéraire qui s’inquiète surtout de la cadette, le mari de l’une, l’insipide Régis, qui fut d’abord amoureux de l’autre, leurs enfances à l’étranger, le monde qui va mal, les réfugiés, la sexualité, elles tentent d’établir un dialogue impossible. L’une est volcanique, impétueuse, l’autre pleine de morgue, d’arrogance sardonique. Quand l’une vitupère, l’autre vacille. Et inversement. Mais jamais, ô grand jamais, aucune ne capitule.

Ce sont deux guerrières, deux combattantes qui ne peuvent vivre, respirer l’une sans l’autre. Y aurait-il quelque chose d’impossible dans le rapport sœurs-sœurs, entre amour passion et haine irrépressible ?

La langue de Pascal Rambert précise, répétitive, obsédante, ancrée dans notre présent, nous amène à endosser tour à tour la violence de l’une et le désespoir de l’autre.

C’est terrible, déchirant, drôle souvent.



Texte, mise en scène, installation : Pascal Rambert

Avec Audrey Bonnet et Victoria Quesnel

Costumes : Anaïs Romand

Collaboratrice artistique : Pauline Roussille

Régie générale : Felix Löhmann

Régie lumière : Thierry Morin

Direction de production : Pauline Roussille

Administration de production : Sabine Aznar .

