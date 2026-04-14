Sofia Bellabbes : Ketchup Mayo – Nouvelle version, Théâtre 100 Noms, Nantes

Sofia Bellabbes : Ketchup Mayo – Nouvelle version Jeudi 26 novembre, 19h00, 21h00 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

19 € à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:10:00+01:00

Fin : 2026-11-26T21:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:10:00+01:00

Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes dans le fast food du coin. Un moment convivial et agréable.

Au menu cette semaine : une heure de rire, de partage et d’anecdotes !

Bref, ça y est le spectacle est là, il est prêt, alors venez y goûter : ketchup mayo nouvelle version !

Parce qu’elle finit toujours par faire les choses à sa sauce.

Tout public à partir de 15 ans

Durée : 1h10

Représentations : jeudi 26 novembre 2026 à 19h et à 21h

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