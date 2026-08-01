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AGENDA · Osséja

SOIRÉ ASTRO OSSÉJA Osséja

samedi 8 août 2026 · Osséja

SOIRÉ ASTRO OSSÉJA Osséja

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
66340 Osséja
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Osséja

SOIRÉ ASTRO OSSÉJA

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée astro: Animations et observations à l’Orri d’Andreu….
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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40 

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English :

Astronomy Night: Activities and Observations at l’Orri d’Andreu….

L’événement SOIRÉ ASTRO OSSÉJA Osséja a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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