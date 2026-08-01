AGENDA · Osséja
SOIRÉ ASTRO OSSÉJA Osséja
samedi 8 août 2026 · Osséja
Informations pratiques
Osséja
SOIRÉ ASTRO OSSÉJA
Osséja Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Soirée astro: Animations et observations à l’Orri d’Andreu….
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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40
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English :
Astronomy Night: Activities and Observations at l’Orri d’Andreu….
L’événement SOIRÉ ASTRO OSSÉJA Osséja a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE