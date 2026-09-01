Soirée 1930 Rue Carnot Saint-Symphorien

Informations pratiques

Saint-Symphorien

Soirée 1930

Rue Carnot Cercle Ouvrier de Saint-Symphorien Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le temps d’une soirée culturelle et festive, le Cercle plonge dans les couloirs du temps et célèbre à sa façon l’arrivée de l’electricité dans notre village en 1930.

De l’apéro (à 19H) au repas traditionnel (vers 20H) boulettes landaises , la soirée sera animée par le célèbre Jazz Chamber Orchestra , fidèle du Cercle et dont la notoriété ainsi que la qualité musicale ne sont plus à démontrer.

En marge du concert, une exposition de photos 1930 sera accrochée sur les grilles du Cercle. Elles sont issues d’un travail ethnologique sur la Haute Lande réalisé vers 1932 par une doctorante allemande, Lotte BEYER, aujourd’hui disparue et mise à l’honneur récemment dans un ouvrage de Jean TUCOO−CHALA.

La soirée s’achèvera par un grand concert dansant et par une séance photos de tous les participants habillés de tenues d’époque.

Sur réservation. .

Rue Carnot Cercle Ouvrier de Saint-Symphorien Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

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English : Soirée 1930

L’événement Soirée 1930 Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-08-31 par PNR Landes de Gascogne