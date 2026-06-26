Concert BEAVERS Rue Carnot Saint-Symphorien

Saint-Symphorien

Concert BEAVERS

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 21:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Beavers est un trio de bluegrass à la musique harmonieuse et léchée. Mandoline, guitare, contrebasse et harmonies vocales les trois castors d’Ariège nous transportent droit au Kentucky. Chansons d’amour, de labeur et de rupture, leur inspiration puise dans un siècle d’histoire populaire américaine. Leur premier album de compositions originales, “The Gist of Things”, est désormais disponible. .

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

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English : Concert BEAVERS

L’événement Concert BEAVERS Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR Landes de Gascogne