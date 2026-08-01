Vide-grenier à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
dimanche 30 août 2026 · Saint-Symphorien
Informations pratiques
Saint-Symphorien
Vide-grenier à Saint-Symphorien
30 Grande Rue Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Traditionnel vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Symphorien dimanche 30 août 2026 à la Maison des Associations.
Prêts pour une rentrée pleine de bonne humeur ? C’est le moment idéal pour faire un peu de place à la maison, vider vos placards et venir gagner quelques sous au grand vide grenier de Saint Symphorien, le 30 août 2026 !
Et ce n’est pas tout au même endroit se tiendra le forum des associations, organisé avec la Commune de Saint-Symphorien . Une belle occasion de découvrir toutes les activités sportives et culturelles, de vous inscrire pour l’année… ou même de rejoindre le Comité si le cœur vous en dit !
Ambiance conviviale, rencontres, découvertes et bonnes affaires tout ce qu’il faut pour lancer la rentrée du bon pied !
2€ le mètre 6 mètres pour une voiture .
30 Grande Rue Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 99 20 00 cdf79270@gmail.com
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English : Vide-grenier à Saint-Symphorien
L’événement Vide-grenier à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Niort Marais Poitevin
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