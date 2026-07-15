Atelier couleurs végétales avec Julia-Paget Teixeira Saint-Symphorien
samedi 29 août 2026 · Saint-Symphorien
Informations pratiques
Saint-Symphorien
Atelier couleurs végétales avec Julia-Paget Teixeira
Le Terray Saint-Symphorien Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Aux côtés de Julia-Paget Teixeira, découvrez la couleur végétale et son histoire à travers une approche artistique et créative.
Après une présentation des différentes techniques et des ressources issues du monde végétal, les participants partiront à la collecte de plantes pour réaliser une composition originale sur tissu naturel. Les végétaux seront ensuite transférés sur le support grâce à une technique de martelage qui permet de révéler leurs formes et leurs couleurs. Chaque participant repartira avec une création unique, prête à être exposée. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle à 9h30. 15 .
Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr
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English :
Join Julia-Paget Teixeira as she explores plant-based color and its history through an artistic and creative lens.
L’événement Atelier couleurs végétales avec Julia-Paget Teixeira Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES
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