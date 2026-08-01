Rando de l’étang des Lochères Saint-Symphorien
samedi 29 août 2026 · Saint-Symphorien
Informations pratiques
Saint-Symphorien
Rando de l’étang des Lochères
Saint-Symphorien Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous le 29 août à l’étang de St Symphorien pour une randonnée pédestre de 7km en fin d’après-midi, suivie d’un repas barbecue pour ceux qui le souhaitent (sur inscription).
Départ de l’étang de St Symphorien pour une randonnée pédestre suivie du verre de l’amitié et d’un repas barbecue sur réservation avant le 20 août. Prévoyez vos gobelets, assiettes et couverts. 2 .
Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 40 43 06 05
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English :
Rendezvous on August 24 at St Symphorien pond for a 7km hike in the late afternoon.
L’événement Rando de l’étang des Lochères Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-28 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER
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