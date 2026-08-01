Informations pratiques

Saint-Symphorien

Rando de l’étang des Lochères

Saint-Symphorien Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous le 29 août à l’étang de St Symphorien pour une randonnée pédestre de 7km en fin d’après-midi, suivie d’un repas barbecue pour ceux qui le souhaitent (sur inscription).

Départ de l’étang de St Symphorien pour une randonnée pédestre suivie du verre de l’amitié et d’un repas barbecue sur réservation avant le 20 août. Prévoyez vos gobelets, assiettes et couverts. 2 .

Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 40 43 06 05

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English :

Rendezvous on August 24 at St Symphorien pond for a 7km hike in the late afternoon.

L’événement Rando de l’étang des Lochères Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-28 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER