Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge Saint-Symphorien
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Symphorien
Informations pratiques
Saint-Symphorien
Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge
Le Terray Saint-Symphorien Cher
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Aux côtés de Frédéric Thélinge, participez à cet atelier convivial et accessible à tous pour apprendre à tresser, créer et renouer avec le savoir-faire du vivant.
Découvrez les gestes essentiels de cet artisanat ancestral en réalisant vos premières créations à partir de matériaux naturels. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle à 14h. 18 .
Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr
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English :
Join Frédéric Thélinge for this friendly workshop—open to everyone—to learn how to weave, create, and reconnect with the art of living.
L’événement Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES
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