UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Symphorien

Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge Saint-Symphorien

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Symphorien

Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge Saint-Symphorien

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Le Terray
Ville
18190 Saint-Symphorien
Département
Cher
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Saint-Symphorien

Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge

Le Terray Saint-Symphorien Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Aux côtés de Frédéric Thélinge, participez à cet atelier convivial et accessible à tous pour apprendre à tresser, créer et renouer avec le savoir-faire du vivant.
Découvrez les gestes essentiels de cet artisanat ancestral en réalisant vos premières créations à partir de matériaux naturels. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle à 14h. 18  .

Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36  lutonalain@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Frédéric Thélinge for this friendly workshop—open to everyone—to learn how to weave, create, and reconnect with the art of living.

L’événement Atelier initiation à la vannerie avec Frédéric Thélinge Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES

À voir aussi à Saint-Symphorien (Cher)