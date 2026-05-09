Saint-Symphorien

Concert les yeux de Tila

Le Terray Saint-Symphorien Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Un duo porté par Stéphane Pacyna à la guitare et Virginie Roger au chant, où groove intimiste et émotion acoustique vous embarquent dans un univers mêlant soul, jazz et rhythm’n blues.

Des morceaux réarrangés et réinterprêtés…à leur façon, avec sensibilité et personnalité. Un joli projet artistique démarré en 2023, où ils vous tendront la main, sur les chemins détournés de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jeff Buckley, Etta James, Ben Harper…

Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle dès 19h où une buvette et des gourmandises vous seront proposés. 10 .

Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr

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English :

A duo led by Stéphane Pacyna on guitar and Virginie Roger on vocals, where intimate groove and acoustic emotion take you into a universe blending soul, jazz and rhythm’n blues.

L’événement Concert les yeux de Tila Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES