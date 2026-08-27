Soirée #3 à la brasserie Soif de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Brasserie Artisanale Soif de Provence Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 28 août 2026 · Brasserie Artisanale Soif de Provence · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Soirée #3 à la brasserie Soif de Provence à Saint-Rémy-de-Provence
Vendredi 28 août 2026 à partir de 18h. Brasserie Artisanale Soif de Provence 1688 Petite route des jardins Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Troisième et dernière soirée de l’été à la brasserie artisanale Soif de Provence, une occasion pour se retrouver dans la bonne humeur autour d’une bonne bière.
Venez déguster des bières artisanales brassées à Saint-Rémy, accompagnées de charcuteries, fromages et crudités.
Dans une ambiance musicale, vous pourrez aussi défier vos amis aux fléchettes et à la pétanque, découvrir ou redécouvrir la brasserie et surtout partager un bon moment. .
Brasserie Artisanale Soif de Provence 1688 Petite route des jardins Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 33 66 90 soifdeprovence@gmail.com
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English :
The third and final summer evening at the Soif de Provence craft brewery a chance to get together in good spirits over a nice beer.
L’événement Soirée #3 à la brasserie Soif de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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