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Soirée #3 à la brasserie Soif de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Brasserie Artisanale Soif de Provence Saint-Rémy-de-Provence

vendredi 28 août 2026 · Brasserie Artisanale Soif de Provence · Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Brasserie Artisanale Soif de Provence
Adresse
1688 Petite route des jardins
Ville
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Rémy-de-Provence

Soirée #3 à la brasserie Soif de Provence à Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 28 août 2026 à partir de 18h. Brasserie Artisanale Soif de Provence 1688 Petite route des jardins Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Troisième et dernière soirée de l’été à la brasserie artisanale Soif de Provence, une occasion pour se retrouver dans la bonne humeur autour d’une bonne bière.
Venez déguster des bières artisanales brassées à Saint-Rémy, accompagnées de charcuteries, fromages et crudités.
Dans une ambiance musicale, vous pourrez aussi défier vos amis aux fléchettes et à la pétanque, découvrir ou redécouvrir la brasserie et surtout partager un bon moment.   .

Brasserie Artisanale Soif de Provence 1688 Petite route des jardins Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 33 66 90  soifdeprovence@gmail.com

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English :

The third and final summer evening at the Soif de Provence craft brewery a chance to get together in good spirits over a nice beer.

L’événement Soirée #3 à la brasserie Soif de Provence à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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