Soirée 30 ans du Little Pub The Little Pub Alligny-en-Morvan

Alligny-en-Morvan

Soirée 30 ans du Little Pub

The Little Pub Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Soirée spéciale anniversaire Le Little Pub fête des 30 ans avec le groupe Chorus. Dès 20h30 ambiance rock garantie. Concert et gâteau d’anniversaire offerts. Assiette de tapas à 15€ sur réservation. .

The Little Pub Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 90

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English : Soirée 30 ans du Little Pub

L’événement Soirée 30 ans du Little Pub Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs