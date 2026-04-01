Soirée 30 ans du Little Pub The Little Pub Alligny-en-Morvan
Soirée 30 ans du Little Pub The Little Pub Alligny-en-Morvan samedi 25 avril 2026.
Alligny-en-Morvan
Soirée 30 ans du Little Pub
The Little Pub Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Soirée spéciale anniversaire Le Little Pub fête des 30 ans avec le groupe Chorus. Dès 20h30 ambiance rock garantie. Concert et gâteau d’anniversaire offerts. Assiette de tapas à 15€ sur réservation. .
The Little Pub Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 90
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English : Soirée 30 ans du Little Pub
L’événement Soirée 30 ans du Little Pub Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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