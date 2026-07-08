Informations pratiques

Félines-Minervois

SOIRÉE À LA FERME

27 Route de Camplong Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une soirée gourmande à la ferme à Félines-Minervois ! Profitez de burgers de bœuf Highland, de tapas du terroir et des vins du domaine La Romandine pour un moment de partage unique.

Plongez au cœur du terroir lors d’une soirée gourmande et champêtre inédite. Cet événement met à l’honneur les saveurs authentiques de notre région en partenariat avec le domaine viticole La Romandine. Côté papilles, laissez-vous séduire par un menu original mettant en scène des burgers de bœuf Highland de la ferme, ainsi qu’une belle sélection de tapas locales assiettes de fromages, pan con tomate traditionnel, cornets de saucisson et barquettes de pommes de terre croustillantes. Pour clore cette parenthèse gourmande, succombez à l’originalité des crêpes au lait de chèvre. Un rendez-vous chaleureux idéal pour partager un moment mémorable en famille ou entre amis, bercé par la douceur d’une soirée d’été au plus près des producteurs. .

27 Route de Camplong Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 7 70 16 43 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gourmet evening at the farm in Félines-Minervois! Enjoy Highland beef burgers, local tapas, and wines from the La Romandine estate for a unique experience to share.

L’événement SOIRÉE À LA FERME Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC