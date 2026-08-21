Soirée à l’Abbaye, Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité, Corbigny

Informations pratiques

Soirée à l’Abbaye Samedi 19 septembre, 19h00 Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Visite artistique de l’Abbaye avec la présentation de la programmation de la Ruche en mouvement pour la saison 2026/2027 et des moments « surprise ».

Une visite de l’Abbaye de la cave au grenier avec des propositions artistiques que nous retrouverons tout au long de la saison, comme un avant-goût de ce que sera la programmation de la Ruche en mouvement.

A l’issue de la visite présentation en avant-première du film « L’Abbaye à 365° » réalisé par la Cie AdVance (Angela Vanoni et Mohamed Lamqayssi)

L’Abbaye à 365° a été tourné du 1er au 4 juillet avec des participants du territoire de 4 à 89 ans et qui font vivre l’Abbaye (Spectateurs, associations, école d’enseignement artistique, enfants des écoles, compagnies professionnelles). Un film qui nous fait voyager en mouvement dans toute l’Abbaye. Incontournable pour toutes les personnes qui aiment ce lieu.

Rendez-vous Cour d’honneur de l’Abbaye

Abbaye Saint-Léonard – Abéïcité 6 Rue de l’Abbaye, 58800 Corbigny, France Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386201198 https://www.abeicite.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 05 66 64 »}] L’abbaye doit son origine à la vénération des reliques de Saint-Léonard (882) , dont le pèlerinage fut jumelé avec celui de Vézelay. L’essentiel des bâtiments a été reconstruit au XVIIIe siècle, à partir de 1754, selon la réforme de Saint-Maur puis d’après les plans de l’architecte Michel Caristie. Les structures de l’ancienne abbaye sont encore visibles au niveau du sous-sol. Les bâtiments sont répartis en forme de U autour d’une cour centrale ornée d’un puits circulaire à colonnes, et fermée par une grille. L’aile nord est occupée par l’église abbatiale. L’aile est et l’aile sud qui la prolonge se composent de grandes galeries formant cloître. L’intérieur a conservé dallages, ferronneries et huisseries d’origine avec des moulurations. L’escalier monumental, avec sa rampe de fer forgé, est représentatif des escaliers d’apparat tels qu’ils existent dans les grandes abbayes mauristes. Parking.

Visite artistique de l’Abbaye avec la présentation de la programmation de la Ruche en mouvement pour la saison 2026/2027 et des moments « surprise ».

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