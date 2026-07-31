Soirée accrobranche à Saint-Rémy-de-Provence Route des Baux Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 31 juillet 2026 · Route des Baux · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Soirée accrobranche à Saint-Rémy-de-Provence
Vendredi 31 juillet 2026 jusqu’à 22h30.
Vendredi 7 août 2026 jusqu’à 22h30.
Vendredi 14 août 2026 jusqu’à 22h30.
Vendredi 21 août 2026 jusqu’à 22h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Baux King Loisirs Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Participez aux soirées accrobranche, tous les vendredis soirs à King Loisirs à Saint-Rémy-de-Provence !
Tous les vendredis du 24 juillet au 21 août, King Loisirs vous accueille non-stop jusqu’à 22h30 !
Profitez de la fraîcheur du soir, des couchers de soleil magiques et d’une ambiance unique au cœur des Alpilles pour faire vos activités préférées sans la chaleur estivale.
Au programme
– Accrobranche
– Parc des ptits chevaliers
– Karts à pédales
– Filets suspendus et espaces de jeux .
Route des Baux King Loisirs Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 28 58 75 contact@kingloisirs.fr
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English :
Take part in the accrobranche evenings every Friday at King Loisirs in Saint-Rémy-de-Provence!
L’événement Soirée accrobranche à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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