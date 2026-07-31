Soirée accrobranche à Saint-Rémy-de-Provence Route des Baux Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Soirée accrobranche à Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 31 juillet 2026 jusqu’à 22h30.

Vendredi 7 août 2026 jusqu’à 22h30.

Vendredi 14 août 2026 jusqu’à 22h30.

Vendredi 21 août 2026 jusqu’à 22h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Baux King Loisirs Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Participez aux soirées accrobranche, tous les vendredis soirs à King Loisirs à Saint-Rémy-de-Provence !

Tous les vendredis du 24 juillet au 21 août, King Loisirs vous accueille non-stop jusqu’à 22h30 !



Profitez de la fraîcheur du soir, des couchers de soleil magiques et d’une ambiance unique au cœur des Alpilles pour faire vos activités préférées sans la chaleur estivale.

Au programme

– Accrobranche

– Parc des ptits chevaliers

– Karts à pédales

– Filets suspendus et espaces de jeux .

Route des Baux King Loisirs Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 28 58 75 contact@kingloisirs.fr

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English :

Take part in the accrobranche evenings every Friday at King Loisirs in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Soirée accrobranche à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles