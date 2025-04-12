Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Soirée After Christmas

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-29 17:00:00

fin : 2026-12-29 20:00:00

Date(s) :

2026-12-29

Une soirée gourmande et festive autour de nos vins, cocktail de Noël, vin chaud et douceurs, pour partager un moment chaleureux et convivial.

Prolongez la magie de Noël au Domaine Fritsch Joseph !

Après les fêtes, retrouvez-nous pour une soirée conviviale et décontractée dans l’esprit After Work. L’occasion de prolonger l’ambiance de Noël autour de nos vins et de boissons spécialement imaginées pour l’occasion.

Au programme dégustation des vins d’Alsace du Domaine au verre, vin chaud maison au Gewurztraminer et aux épices de Noël, cocktail de Noël au Crémant d’Alsace, ainsi que des boissons et cocktails sans alcool. Quelques gourmandises sucrées et salées de saison accompagneront ce moment festif, ponctué d’une animation pour prolonger l’esprit des fêtes.

Participation 8 € par personne, comprenant un verre de dégustation offert à conserver et une première consommation offerte, au choix parmi les boissons proposées.

Les consommations supplémentaires seront disponibles à la carte et au verre, pour profiter librement de la soirée selon vos envies. .

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com

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English :

A festive evening of fine dining featuring our wines, a Christmas cocktail, mulled wine, and sweet treats—all to share a warm and friendly moment together.

L’événement Soirée After Christmas Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg