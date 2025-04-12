Soirée After Christmas Kaysersberg Vignoble
mardi 29 décembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Soirée After Christmas
31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-29 17:00:00
fin : 2026-12-29 20:00:00
Date(s) :
2026-12-29
Une soirée gourmande et festive autour de nos vins, cocktail de Noël, vin chaud et douceurs, pour partager un moment chaleureux et convivial.
Prolongez la magie de Noël au Domaine Fritsch Joseph !
Après les fêtes, retrouvez-nous pour une soirée conviviale et décontractée dans l’esprit After Work. L’occasion de prolonger l’ambiance de Noël autour de nos vins et de boissons spécialement imaginées pour l’occasion.
Au programme dégustation des vins d’Alsace du Domaine au verre, vin chaud maison au Gewurztraminer et aux épices de Noël, cocktail de Noël au Crémant d’Alsace, ainsi que des boissons et cocktails sans alcool. Quelques gourmandises sucrées et salées de saison accompagneront ce moment festif, ponctué d’une animation pour prolonger l’esprit des fêtes.
Participation 8 € par personne, comprenant un verre de dégustation offert à conserver et une première consommation offerte, au choix parmi les boissons proposées.
Les consommations supplémentaires seront disponibles à la carte et au verre, pour profiter librement de la soirée selon vos envies. .
31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive evening of fine dining featuring our wines, a Christmas cocktail, mulled wine, and sweet treats—all to share a warm and friendly moment together.
L’événement Soirée After Christmas Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Kaysersberg Vignoble (Haut-Rhin)
- Concert Jazz Off Lesly et Raïlo Kaysersberg Vignoble 10 septembre 2026
- Marché aux puces Kaysersberg Vignoble 13 septembre 2026
- Atelier Gnome en fer forgé, Vlad le Grand ! Kaysersberg Vignoble 13 septembre 2026
- Exposition Marie-Thérèse ZINK Kaysersberg Vignoble 15 septembre 2026
- Grandes histoires pour grandes oreilles Kaysersberg Vignoble 16 septembre 2026