Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+ Troyes
Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+ Troyes dimanche 17 mai 2026.
Troyes
Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 22:30:00
fin : 2026-05-16 03:00:00
Date(s) :
2026-05-16
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Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
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English :
L’événement Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+ Troyes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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