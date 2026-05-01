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Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+ Troyes

Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+ Troyes

Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+ Troyes dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Le Troyes Fois Plus à l'Ouest

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Troyes

Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 22:30:00
fin : 2026-05-16 03:00:00

Date(s) :
2026-05-16

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Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  contact@letroyesfoisplus.fr

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English :

L’événement Soirée All Styles avec DJ Stoltz / Club 3x+ Troyes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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