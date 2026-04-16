Soirée Angola Salle des fêtes Luzy

Luzy

Soirée Angola

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:30:00

fin : 2026-05-03 23:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Soirée Angola À partir de 18h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Conférence histoire/géopolitique suivie d’un dîner Angolais préparé par Arlette et Violetta.

Conférence gratuite ou participation libre, repas 15 € sur réservation. Contact et infos luzyhospitalite@gmail.com

Organisé par Collectif Luzy Hospitalité .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté luzyhospitalite@gmail.com

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English : Soirée Angola

L’événement Soirée Angola Luzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan