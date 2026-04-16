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Soirée Angola Salle des fêtes Luzy

Soirée Angola Salle des fêtes Luzy dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 13 rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Soirée Angola

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 18:30:00
fin : 2026-05-03 23:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Soirée Angola À partir de 18h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Conférence histoire/géopolitique suivie d’un dîner Angolais préparé par Arlette et Violetta.
Conférence gratuite ou participation libre, repas 15 € sur réservation. Contact et infos luzyhospitalite@gmail.com
Organisé par Collectif Luzy Hospitalité   .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   luzyhospitalite@gmail.com

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English : Soirée Angola

L’événement Soirée Angola Luzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan

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