Soirée Angola Salle des fêtes Luzy
Soirée Angola Salle des fêtes Luzy dimanche 3 mai 2026.
Luzy
Soirée Angola
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 18:30:00
fin : 2026-05-03 23:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Soirée Angola À partir de 18h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Conférence histoire/géopolitique suivie d’un dîner Angolais préparé par Arlette et Violetta.
Conférence gratuite ou participation libre, repas 15 € sur réservation. Contact et infos luzyhospitalite@gmail.com
Organisé par Collectif Luzy Hospitalité .
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté luzyhospitalite@gmail.com
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English : Soirée Angola
L’événement Soirée Angola Luzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan
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