Informations pratiques

Champdeniers

Soirée année 80

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 03:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’ association Véro organise une soirée année 80, planche apéro sur commande. .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 88 77 39

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English : Soirée année 80

L’événement Soirée année 80 Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-30 par CC Val de Gâtine