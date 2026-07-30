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AGENDA · Champdeniers

Soirée année 80 Champdeniers

samedi 19 septembre 2026 · Champdeniers

Soirée année 80 Champdeniers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
79220 Champdeniers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Champdeniers

Soirée année 80

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 03:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’ association Véro organise une soirée année 80, planche apéro sur commande.   .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 88 77 39 

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English : Soirée année 80

L’événement Soirée année 80 Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-30 par CC Val de Gâtine

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