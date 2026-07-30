AGENDA · Champdeniers
Soirée année 80 Champdeniers
samedi 19 septembre 2026 · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Soirée année 80
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 03:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’ association Véro organise une soirée année 80, planche apéro sur commande. .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 88 77 39
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English : Soirée année 80
L’événement Soirée année 80 Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-30 par CC Val de Gâtine
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