Tour Poitou-Charentes Champdeniers
vendredi 28 août 2026 · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Tour Poitou-Charentes
La Véquière Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune CHAMPDENIERS D745 Route de Coulonges D748 Rue de Genève D745 Rue de Saint Antoine Rue de Mazières
Caravane à 12h09
Coureurs à 13h21 .
La Véquière Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Tour Poitou-Charentes
L’événement Tour Poitou-Charentes Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine
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