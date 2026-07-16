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AGENDA · Champdeniers

Tour Poitou-Charentes Champdeniers

vendredi 28 août 2026 · Champdeniers

Tour Poitou-Charentes Champdeniers

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
11:45:00
Adresse
La Véquière
Ville
79220 Champdeniers
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Champdeniers

Tour Poitou-Charentes

La Véquière Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune CHAMPDENIERS D745 Route de Coulonges D748 Rue de Genève D745 Rue de Saint Antoine Rue de Mazières
Caravane à 12h09
Coureurs à 13h21   .

La Véquière Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tour Poitou-Charentes

L’événement Tour Poitou-Charentes Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine

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