Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers Place Porte Saint-Antoine Champdeniers
samedi 19 septembre 2026 · Place Porte Saint-Antoine · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers
Place Porte Saint-Antoine Centre SocioCulturel Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Centre SocioCulturel ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses activités. L’occasion de rencontrer les bénévoles, les salariés de l’association et ainsi vous inscrire aux activités. .
Place Porte Saint-Antoine Centre SocioCulturel Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
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English : Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers
L’événement Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers Champdeniers a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine
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