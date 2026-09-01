Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers Place Porte Saint-Antoine Champdeniers

Informations pratiques

Champdeniers

Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers

Place Porte Saint-Antoine Centre SocioCulturel Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Centre SocioCulturel ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses activités. L’occasion de rencontrer les bénévoles, les salariés de l’association et ainsi vous inscrire aux activités. .

Place Porte Saint-Antoine Centre SocioCulturel Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

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English : Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers

L’événement Portes ouvertes du Centre Socioculturel Les Unis Vers Champdeniers a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine