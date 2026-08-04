Informations pratiques

Champdeniers

Soirée années 80

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Organisée par l’association Véro. Animée par DJ Sésam Event, restauration sur place. .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 88 77 39

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English :

L’événement Soirée années 80 Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-31 par CC Val de Gâtine