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AGENDA · Champdeniers

Cinéma L’abandon Champdeniers

jeudi 10 septembre 2026 · Champdeniers

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
79220 Champdeniers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Champdeniers

Cinéma L’abandon

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Séance cinéma organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.   .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 

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English : Cinéma L’abandon

L’événement Cinéma L’abandon Champdeniers a été mis à jour le 2026-09-01 par CC Val de Gâtine

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