Informations pratiques

Champdeniers

Randonnée La virée de l’Egray

Stade Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rando pédestre

Rando VTT

Départ stade de Champdeniers de 8h00 9h30

Café brioche au départ, Ravitaillement sur le parcours, et apéro offert à l’arrivée

Tarifs:

– 6€ pour les adultes

– 3 € pour les moins de 12 ans

Renseignements: rando.uscp@gmail.com. .

Stade Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 96 30 rando.uscp@gmail.com

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English : Randonnée La virée de l’Egray

L’événement Randonnée La virée de l’Egray Champdeniers a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine