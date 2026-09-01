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Randonnée La virée de l’Egray Champdeniers

dimanche 20 septembre 2026 · Champdeniers

Randonnée La virée de l’Egray Champdeniers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Stade
Ville
79220 Champdeniers
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Champdeniers

Randonnée La virée de l’Egray

Stade Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rando pédestre
Rando VTT
Départ stade de Champdeniers de 8h00 9h30
Café brioche au départ, Ravitaillement sur le parcours, et apéro offert à l’arrivée
Tarifs:
– 6€ pour les adultes
– 3 € pour les moins de 12 ans
Renseignements: rando.uscp@gmail.com.   .

Stade Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 96 30  rando.uscp@gmail.com

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English : Randonnée La virée de l’Egray

L’événement Randonnée La virée de l’Egray Champdeniers a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine

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