Randonnée La virée de l’Egray Champdeniers
dimanche 20 septembre 2026 · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Randonnée La virée de l’Egray
Stade Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rando pédestre
Rando VTT
Départ stade de Champdeniers de 8h00 9h30
Café brioche au départ, Ravitaillement sur le parcours, et apéro offert à l’arrivée
Tarifs:
– 6€ pour les adultes
– 3 € pour les moins de 12 ans
Renseignements: rando.uscp@gmail.com. .
Stade Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 96 30 rando.uscp@gmail.com
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English : Randonnée La virée de l’Egray
L’événement Randonnée La virée de l’Egray Champdeniers a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine
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