UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Champdeniers

Découverte de la rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers

vendredi 14 août 2026 · Rivière souterraine de Champdeniers · Champdeniers

Découverte de la rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Rivière souterraine de Champdeniers
Adresse
2-6 Chem. des Tanneries
Ville
79220 Champdeniers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
45 45 Tarif de base plein tarif

Champdeniers

Découverte de la rivière souterraine

Rivière souterraine de Champdeniers 2-6 Chem. des Tanneries Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-14

Découverte facile (à partir de 8 ans) de la rivière souterraine de
Champdeniers. Parcours d’1 km, à prévoir un maillot de bain, des
chaussures de randonnée, des vêtements de rechange (chaussures
comprises).   .

Rivière souterraine de Champdeniers 2-6 Chem. des Tanneries Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de la rivière souterraine

L’événement Découverte de la rivière souterraine Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Champdeniers (Deux-Sèvres)