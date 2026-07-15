Découverte de la rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers

Informations pratiques

Champdeniers

Découverte de la rivière souterraine

Rivière souterraine de Champdeniers 2-6 Chem. des Tanneries Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-14

Découverte facile (à partir de 8 ans) de la rivière souterraine de

Champdeniers. Parcours d’1 km, à prévoir un maillot de bain, des

chaussures de randonnée, des vêtements de rechange (chaussures

comprises). .

Rivière souterraine de Champdeniers 2-6 Chem. des Tanneries Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Découverte de la rivière souterraine

L’événement Découverte de la rivière souterraine Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine