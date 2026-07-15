Découverte de la rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers
vendredi 14 août 2026 · Rivière souterraine de Champdeniers · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Découverte de la rivière souterraine
Rivière souterraine de Champdeniers 2-6 Chem. des Tanneries Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-14
Découverte facile (à partir de 8 ans) de la rivière souterraine de
Champdeniers. Parcours d’1 km, à prévoir un maillot de bain, des
chaussures de randonnée, des vêtements de rechange (chaussures
comprises). .
Rivière souterraine de Champdeniers 2-6 Chem. des Tanneries Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Découverte de la rivière souterraine
L’événement Découverte de la rivière souterraine Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine
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