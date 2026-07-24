Soirée années 80 Marlenheim
samedi 3 octobre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Soirée années 80
2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
SOIREE ANNEES 80 MARLENHEIM !
l’Harmonie Caecilia, renouvelle sa soirée Années 80 animée par son traditionnel D.J. Eric
Samedi 3 octobre à partir de 19h. Ouverture des portes au Centre Sportif et Culturel Les Roseaux .
Entrée 10€ à partir de 11 ans.
Tartes Flambées-Pizzas-petite restauration-Bar.
En famille ou entre amis, replongez dans l’univers magique des années 80 !
Infos et réservations au 09 54 59 28 69 ou 06 51 11 67 58. Courriel caecilia.marlenheim@gmail.com
Places assises garanties jusqu’à 21h (réservations vivement conseillées dès diffusion de cette annonce).
Venez nombreux, ambiance assurée ! .
2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 11 67 58 caecilia.marlenheim@gmail.com
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English :
L’événement Soirée années 80 Marlenheim a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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