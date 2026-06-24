Soirée Anniversaire 30 ans du J Club LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Soirée Anniversaire 30 ans du J Club LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur samedi 18 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Soirée Anniversaire 30 ans du J Club
LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du Parc de la mairie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Viens fêter les 30 ans du J Club de Luz-Saint-Sauveur à partir de 19h, dans une ambiance musicale animée par la Toy Zik autour d’un repas.
> Réservations et inscriptions au 06 45 19 46 22.
> Pour plus d’informations via le Facebook Association J-Club .
LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du Parc de la mairie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie jclub.association@luz.org
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English :
Come celebrate the 30th anniversary of the J Club in Luz-Saint-Sauveur starting at 7 p.m., with live music by Toy Zik and a meal.
L’événement Soirée Anniversaire 30 ans du J Club Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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