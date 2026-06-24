Soirée Anniversaire 30 ans du J Club LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Soirée Anniversaire 30 ans du J Club

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du Parc de la mairie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Viens fêter les 30 ans du J Club de Luz-Saint-Sauveur à partir de 19h, dans une ambiance musicale animée par la Toy Zik autour d’un repas.

> Réservations et inscriptions au 06 45 19 46 22.

> Pour plus d’informations via le Facebook Association J-Club .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du Parc de la mairie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie jclub.association@luz.org

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English :

Come celebrate the 30th anniversary of the J Club in Luz-Saint-Sauveur starting at 7 p.m., with live music by Toy Zik and a meal.

L’événement Soirée Anniversaire 30 ans du J Club Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Luz St Sauveur|CDT65