Soirée anniversaire au domaine des Arches Domaine des Arches Mirabel-aux-Baronnies
Soirée anniversaire au domaine des Arches Domaine des Arches Mirabel-aux-Baronnies jeudi 9 juillet 2026.
Mirabel-aux-Baronnies
Soirée anniversaire au domaine des Arches
Domaine des Arches 1711 Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Pour fêter ses 50 ans de vente directe, le Domaine des Arches organise une soirée anniversaire.
Visite guidée du domaine à 17h30 (sur réservation) suivi d’une dégustation des produits du Domaine.
Soirée guinguette avec DJ et food truck
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Domaine des Arches 1711 Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 11 00 domainedesarches@gmail.com
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English :
To celebrate 50 years of direct sales, Domaine des Arches is hosting an anniversary celebration.
Guided tour of the estate at 5:30 p.m. (by reservation) followed by a tasting of the estate’s products.
Open-air dance party with a DJ and a food truck
L’événement Soirée anniversaire au domaine des Arches Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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