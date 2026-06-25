Soirée anniversaire au domaine des Arches Domaine des Arches Mirabel-aux-Baronnies

Mirabel-aux-Baronnies

Soirée anniversaire au domaine des Arches

Domaine des Arches 1711 Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Pour fêter ses 50 ans de vente directe, le Domaine des Arches organise une soirée anniversaire.

Visite guidée du domaine à 17h30 (sur réservation) suivi d’une dégustation des produits du Domaine.

Soirée guinguette avec DJ et food truck

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Domaine des Arches 1711 Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 11 00 domainedesarches@gmail.com

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English :

To celebrate 50 years of direct sales, Domaine des Arches is hosting an anniversary celebration.

Guided tour of the estate at 5:30 p.m. (by reservation) followed by a tasting of the estate’s products.

Open-air dance party with a DJ and a food truck

L’événement Soirée anniversaire au domaine des Arches Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale