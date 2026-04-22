Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart
Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart lundi 4 mai 2026.
Bidart
Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 19:00:00
fin : 2026-05-04 21:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Prendre un verre, être ensemble, peindre, s’amuser, lâcher prise, se surprendre…
Que vous découvriez l’aquarelle ou que vous la pratiquiez déjà en amateur, cet atelier est une belle occasion d’explorer, d’apprendre et de progresser ensemble, dans une ambiance conviviale.
Vous êtes guidé pas à pas par Clémence, artiste peintre, qui vous donne des conseils adaptés à votre niveau. Tout le matériel est fourni, et un verre vous est offert pour accompagner ce moment créatif.
Lundi 4 mai 2026
19h 21h
Bar du Fronton, sur la place, à Bidart
40 € matériel inclus et 1 verre offert
Thème les oiseaux .
Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76
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English : Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton
L’événement Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Bidart
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