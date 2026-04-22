Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart

Bidart

Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 19:00:00

fin : 2026-05-04 21:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Prendre un verre, être ensemble, peindre, s’amuser, lâcher prise, se surprendre…

Que vous découvriez l’aquarelle ou que vous la pratiquiez déjà en amateur, cet atelier est une belle occasion d’explorer, d’apprendre et de progresser ensemble, dans une ambiance conviviale.

Vous êtes guidé pas à pas par Clémence, artiste peintre, qui vous donne des conseils adaptés à votre niveau. Tout le matériel est fourni, et un verre vous est offert pour accompagner ce moment créatif.

Lundi 4 mai 2026

19h 21h

Bar du Fronton, sur la place, à Bidart

40 € matériel inclus et 1 verre offert

Thème les oiseaux .

Bar du Fronton 2 Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 72 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton

L’événement Soirée apéro-peinture venez peindre et vivre une nouvelle expérience ! Bar du Fronton Bidart a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Bidart